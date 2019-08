Ψευδείς οι ισχυρισμοί της βρετανίδας μπλόγκερ για τη σύλληψή της στο Μουσείο της Ακρόπολης

Πηγές του Μουσείου Ακρόπολης διαψεύδουν τους ισχυρισμούς μίας βρετανίδας ταξιδιωτικής μπλόγκερ ότι συνελήφθη επειδή ήταν μαύρη και επειδή δεν άρεσε το φόρεμα που φορούσε στους φύλακες.

Συγκεκριμένα, η Αντεμπόλα Σοουεμίμο, έγραψε την Παρασκευή στο Twitter ότι «πήγα στην Ακρόπολη στην Αθήνα σήμερα και με έδιωξαν από το μουσείο επειδή είχα ακατάλληλο ντύσιμο. Αυτό φορούσα», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Με συνέλαβε η ελληνική αστυνομία με ψευδείς κατηγορίες. Η ελληνική αστυνομία με έχει υπό κράτηση. Ο ρατσισμός στα καλύτερά του», συνέχισε.

I've just been arrested by Greek Police based on a false accusation. The Greek police are keeping me in custody. This is racism at its finest. @BritishEmbassy @GreekAnalyst @gr2014eu

