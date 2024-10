Προετοιμασίες για χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν αποκαλύπτει διαρροή εγγράφων

Την έντονη ανησυχία αμερικανών αξιωματούχων για μια ενδεχομένως σημαντική παραβίαση ασφάλειας προκάλεσε η δημοσίευση δύο φερόμενων εγγράφων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις προετοιμασίες του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν σε λογαριασμό του Telegram που συνδέεται με τη Τεχεράνη, σύμφωνα με το Axios.

Η φερόμενη διαρροή ήρθε άλλωστε στο φως καθώς το Τελ Αβίβ ολοκληρώνει εβδομάδες προετοιμασιών για αντίποινα εναντίον του Ιράν, το οποίο επιτέθηκε στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους την 1η Οκτωβρίου και «θα μπορούσε να αποτελεί προσπάθεια παρεμπόδισης της ισραηλινής επιχείρησης», κατά το ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου.

Ολα ξεκίνησαν την Παρασκευή, όταν ένας λογαριασμός στο Telegram με την ονομασία «Middle East Spectator» ισχυρίστηκε ότι έλαβε έγγραφα από μια πηγή στην αμερικανική κοινότητα πληροφοριών, σχετικά με τις προετοιμασίες του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν.

Ο λογαριασμός αυτός δημοσιεύει συχνά φιλοϊρανικό περιεχόμενο στο Telegram, ενώ το προφίλ του συνδεδεμένου λογαριασμού στο X δηλώνει ότι βρίσκεται στο Ιράν.

— ❗️🇺🇸/🇮🇷/🇮🇱 EXCLUSIVE: One of our sources in the U.S. intelligence community has shared with us an extremely sensitive top secret U.S. intelligence document, dated October 15-16, detailing Israeli preparations for an extensive strike inside Iran: pic.twitter.com/pH53YiJ390

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν μια φερόμενη έκθεση της Υπηρεσίας Εθνικής Γεωχωρικής Πληροφόρησης του υπουργείου Αμυνας (NGA), η οποία διανεμήθηκε εντός της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών τις προηγούμενες ημέρες, και περιγράφει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε διάφορες βάσεις της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς εξελιγμένων πυρομαχικών, τα οποία κατά το έγγραφο προορίζονταν για επίθεση στο Ιράν.

Αναφέρει επίσης ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε μια μεγάλη άσκηση με τη συμμετοχή κατασκοπευτικών αεροσκαφών και πιθανώς μαχητικών αεροσκαφών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή επίθεση κατά του Ιράν.

Η φερόμενη έκθεση πληροφοριών αναφέρεται ακόμη στις προετοιμασίες των ισραηλινών μονάδων drones για μια τέτοια επιχείρηση.

Σημειώνεται πως η αυθεντικότητα των εγγράφων δεν επαληθεύτηκε από το Axios, ενώ το Πεντάγωνο και το γραφείο του διευθυντή των Εθνικών Πληροφοριών (DNI) αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα διαρρεύσαντα έγγραφα.

«Η έκθεση, αν είναι ακριβής, θα υποδείκνυε πολύ στενή και λεπτομερή παρακολούθηση από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών των προετοιμασιών του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν, περιλαμβανομένης της χρήσης δορυφόρων για κατασκοπεία των επιχειρήσεων στις ισραηλινές βάσεις Πολεμικής Αεροπορίας» σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Φυσικά, η ενδεχόμενη διαρροή αποτελεί και μια ένδειξη «πολύ σοβαρής παραβίασης ασφαλείας εντός της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, με αποτέλεσμα άκρως απόρρητες πληροφορίες να φτάσουν σε ένα κανάλι Telegram συνδεδεμένο με το Ιράν».

