Το Βρετανικό Μουσείο θα εκθέσει κλεμμένα αντικείμενα των συλλογών του

Αριστερά, κεφαλή του Ερωτα σε όψη τριών τετάρτων, σε τρεις στρώσεις από καφέ, λευκό και μωβ γυαλί (1ος ή 2ος αιώνας μ.Χ) και προφίλ κεφαλής της Μινέρβας (Αθηνάς) σε μαύρο γυαλί με λευκή ταινία, (1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.) | The Trustees of the British Museum