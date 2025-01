Επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν: Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και περιφερειακές εξελίξεις στο επίκεντρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με τους δύο άνδρες να συζητούν για τις διεθνείς και τις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και να εξετάζουν τις προετοιμασίες για το επερχόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο αυτή τη φορά αναμένεται να συγκληθεί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέτασαν πιθανές ημερομηνίες για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, αλλά και τη συνάντηση των κ. κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν, με βάση το πρόγραμμα των δύο ηγετών. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει βρεθεί κοινός τόπος όσον αφορά την ημερομηνία, ενώ δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις για τον επόμενο γύρο των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που συνήθως προηγούνται του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ).

Greek FM George Gerapetritis held a 📞 conversation with FM of Türkiye Hakan Fidan

The two FMs discussed international & regional developments and reviewed preparations for the upcoming Greece-Türkiye High-Level Cooperation Council. pic.twitter.com/aiNhTeIeMi

