Ποιος αγόρασε την μπανάνα με την κολλητική ταινία για 6,2 εκατ. δολάρια

Η σκηνή στον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, όπως την περιγράφουν οι Times του Λονδίνου, είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας σημαντικής δημοπρασίας – πολύ κόσμο στην αίθουσα, ανθρώπους στα τηλέφωνα με διεθνείς πλειοδότες, δύο φρουρούς μπροστά από το αντικείμενο και «καταιγίδα» από φωτογραφικά φλας.

Το αντικείμενο προς πώληση ήταν μια μπανάνα στον τοίχο, στερεωμένη με κολλητική ταινία – το περιβόητο «Comedian», του καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, που είχε προκαλέσει αίσθηση όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στην γκαλερί Art Basel Miami Beach του Μαϊάμι προ πενταετίας.

Την Τετάρτη, μια έκδοση του «έργου» πουλήθηκε για 5,2 εκατ. δολάρια (4,94 εκατ. ευρώ) – το ποσό ανέβηκε στα 6,24 εκατ. δολάρια (5,93 εκατ. ευρώ) με τις προστιθέμενες αμοιβές προς τον Οίκο Sotheby’s. Εν μέσω αμήχανων χαμόγελων των ενδιαφερομένων και των παρευρισκομένων, η τελική τιμή πώλησης διέλυσε τις αρχικές εκτιμήσεις που έλεγαν ότι δεν θα ξεπερνούσε τα 1,5 εκατ. δολάρια.

«Αυτό είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα έλεγα ποτέ στη ζωή μου, κυρίες και κύριοι – 5 εκατομμύρια δολάρια για μια μπανάνα!», φώναξε έκπληκτος ο υπεύθυνος της δημοπρασίας, σύμφωνα με τους Times.

Το «έργο» απέκτησε ο 34χρονος Τζάστιν Σαν, κινεζικής καταγωγής προσωπικότητα του Διαδικτύου, και ιδρυτής του κρυπτονομίσματος Tron.

«Είναι τιμή μου που γίνομαι ο υπερήφανος ιδιοκτήτης αυτού του εμβληματικού έργου και ανυπομονώ να προκαλέσει περαιτέρω έμπνευση και αντίκτυπο στους λάτρεις της τέχνης σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο Σαν στα κοινωνικά δίκτυα μετά την πώληση.

«Τις επόμενες ημέρες θα φάω την μπανάνα ως μέρος αυτής της μοναδικής καλλιτεχνικής εμπειρίας, τιμώντας τη θέση της τόσο στην ιστορία της τέχνης, όσο και στη λαϊκή κουλτούρα», συμπλήρωσε!

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 21, 2024