Πλημμύρες σε Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία: Τουλάχιστον επτά νεκροί

Επτά νεκρούς άφησαν πίσω τους οι σφοδρές καταιγίδες και οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Γαλλία, την Ελβετία και την Ιταλία το Σαββατοκύριακο.

Τρεις άνθρωποι ηλικίας 70 και 80 ετών έχασαν τη ζωή τους στο Ομπέ της βορειοανατολικής Γαλλίας το Σάββατο, όταν ένα δέντρο συνέθλιψε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κατά τη διάρκεια σφοδρών ανέμων. Ενας τέταρτος επιβάτης νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στη γειτονική Ελβετία, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένας αγνοείται, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Τρεις σκοτώθηκαν μετά από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν κατολίσθηση στα νοτιοανατολικά, ανακοίνωσε η αστυνομία στο ιταλόφωνο καντόνι του Τιτσίνο.

Ενας άνδρας βρέθηκε επίσης νεκρός σε ένα ξενοδοχείο στο Σάας-Γκρουντ, στο νοτιοδυτικό καντόνι Βαλέ, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι πιθανότατα αιφνιδιάστηκε από την ξαφνική ραγδαία άνοδο των υδάτων. Ένας άλλος άνδρας αγνοείται επίσης στο Βαλέ, ανέφερε η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες πολιτικής ασφαλείας δήλωσαν ότι αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Βαλέ και ότι οι δρόμοι έκλεισαν μετά την υπερχείλιση του Ροδανού και των παραποτάμων του σε διάφορα σημεία.

Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης προσπαθούσαν να απομακρύνουν 300 ανθρώπους που είχαν φτάσει για ένα τουρνουά ποδοσφαίρου στο Πέκια, ενώ σχεδόν 70 ακόμη απομακρύνονταν από έναν καταυλισμό διακοπών στο χωριό Μόνιο.

Οι κακές καιρικές συνθήκες καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο διάσωσης, είχε δηλώσει νωρίτερα η αστυνομία, καθώς αρκετές κοιλάδες ήταν απρόσιτες και αποκομμένες από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Το ομοσπονδιακό σύστημα συναγερμού ανέφερε επίσης ότι ένα μέρος του καντονιού ήταν χωρίς πόσιμο νερό.

Ακραίες βροχοπτώσεις έπληξαν επίσης τη νοτιοανατολική Ελβετία το περασμένο Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθούν μεγάλες ζημιές.

Μεγάλες πλημμύρες σημειώθηκαν επίσης στην κοιλάδα Αόστα της βόρειας Ιταλίας, όπου περίπου 200 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν με ελικόπτερο από τα σπίτια τους.

Οι πυροσβέστες και η Πολιτική Προστασία, στην περιοχή Κιαλαμπέρτο μετέφεραν σε ασφαλές σημείο 50 ανθρώπους που μένουν σε πολυκατοικία η οποία βρίσκεται δίπλα σε χείμαρρο.

