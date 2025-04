Τα πυρηνικά του Ιράν στο επίκεντρο – Νέες συνομιλίες με ΗΠΑ, ο ρόλος της Ρωσίας

Το Ιράν δεν απέχει πολύ από το να αποκτήσει ατομική βόμβα, προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, λίγες ώρες πριν επισκεφθεί την Τεχεράνη.

«Είναι σαν παζλ, έχουμε τα κομμάτια και θα μπορούσαν τελικά μια μέρα να τα ενώσουν. Απομένει κάποιος δρόμος να διανύσουν μέχρι να φτάσουν εκεί. Αλλά δεν απέχουν πολύ, πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν αρκεί να λέτε στη διεθνή κοινότητα ότι δεν έχετε πυρηνικά όπλα για να σας πιστέψουν. Πρέπει να μπορούμε να το επαληθεύσουμε», ανέφερε.

Ο Γκρόσι έφτασε στην Τεχεράνη, όπου θα έχει συζητήσεις με την ιρανική ηγεσία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Isna, θα έχει συναντήσεις με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχαμάντ Εσλαμί.

Το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, ενόψει ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών αυτό το σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί απάντησε με τη δήλωσή του αυτή σε σχόλιο που έκανε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει «να σταματήσει και να εξαλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να επιτύχει συμφωνία με την Ουάσινγκτον».

«Οποιοσδήποτε τελικός συμβιβασμός θα πρέπει να θέτει ένα πλαίσιο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στη Μέση Ανατολή – πράγμα που σημαίνει ότι το Ιράν οφείλει να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμά του εμπλουτισμού και στρατιωτικοποίησης και να το εξαλείψει», έγραψε στο X ο απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

“A deal with Iran will only be completed if it is a Trump deal. Any final arrangement must set a framework for peace, stability, and prosperity in the Middle East — meaning that Iran must stop and eliminate its nuclear enrichment and weaponization program. It is imperative for…

