Οταν ο Μπάιντεν μπέρδεψε τον Ζελένσκι με τον Πούτιν

Ο βρετανός πολιτικός Ρόι Τζένκινς παρατήρησε κάποτε ότι η πρόκληση για τον Τόνι Μπλερ να φέρει στην εξουσία το Εργατικό Κόμμα, το 1997, ήταν «σαν να κουβαλούσε ένα ανεκτίμητης αξίας βάζο Μινγκ, περπατώντας σε ένα εξαιρετικά γυαλισμένο (και άρα ολισθηρό) πάτωμα».

Ο Τζο Μπάιντεν έριξε το δικό του βάζο, θρυμματίζοντάς το σε χίλια κομμάτια, γράφει ο Guardian, πριν καν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, την Πέμπτη 11 Ιουλίου.

«Κυρίες και κύριοι», είπε ο Μπάιντεν στη σύνοδο κορυφής, στην Ουάσινγκτον, παρουσιάζοντας τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Ο πρόεδρος Πούτιν!»

Ηταν μια ανατριχιαστική στιγμή για τους ευρωπαίους ηγέτες που δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. Ο 81χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ κατάλαβε το λάθος και διόρθωσε τον εαυτό του, αλλά η στιγμή σίγουρα δεν βοήθησε την αγωνιώδη προσπάθειά του να πείσει τους Δημοκρατικούς ότι έχει ακόμα το κουράγιο και το σθένος να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο.

Στη συνέντευξη Τύπου, η αρχική ερώτηση ήταν εάν έχει χάσει την υποστήριξή πολλών Δημοκρατικών και βασικών συνδικάτων και αν ενδέχεται η αντιπρόεδρος, Κάμαλα Χάρις, να τον αντικαταστήσει στην κούρσα για την προεδρία.

Με φόντο τις μπλε σημαίες του ΝΑΤΟ και οκτώ εθνικές σημαίες των ΗΠΑ, ο Μπάιντεν απάντησε. «Κοιτάξτε, δεν θα διάλεγα την Αντιπρόεδρο Τραμπ αν δεν πίστευα ότι είχε τα προσόντα για πρόεδρος».

Η Χάρις είναι μια 59χρονη μαύρη γυναίκα και πρώην εισαγγελέας. Ο Τραμπ είναι ένας 78χρονος λευκός (πορτοκαλί) άνδρας και καταδικασμένος εγκληματίας. Δεν είναι εύκολο να τους μπερδέψεις.

President Joe Biden used his solo news conference to deliver a defense of his policies as he batted away questions about his ability to serve another four years, even as he flubbed a reference to Vice President Kamala Harris. pic.twitter.com/14wxVqej6t

— The Associated Press (@AP) July 12, 2024