Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: «Δεν απεικόνιζε τον Μυστικό Δείπνο το σκετς με τον Διόνυσο»

Στη διάψευση όσων συνέδεσαν το σκετς της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο θεός Διόνυσος με τον Μυστικό Δείπνο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, και επομένως «είδαν» σε αυτό χλεύη προς τη Χριαστανοσύνη, προχώρησε την Κυριακή ο καλλιτεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης Τομά Ζολί.

«Ο Μυστικός Δείπνος δεν ήταν η έμπνευσή μου. Νομίζω ότι ήταν αρκετά σαφές ότι ήταν ο Διόνυσος αυτός που φτάνει στο τραπέζι, είναι ο θεός της γιορτής, του κρασιού και πατέρας της Σηκουάνα, της θεότητας που συνδέεται με το ποτάμι», τόνισε ο 42χρονος σκηνοθέτης και ηθοποιός σε συνέντευξή του στο BFM TV, κληθείς να σχολιάσει την επίμαχη περφόρμανς και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, μεταξύ άλλων, σε κύκλους της Εκκλησίας και της Ακροδεξιάς.

Το σκετς περιελάμβανε 18 ερμηνευτές μεταξύ των οποίων βρίσκονταν drag queens, τρανς άτομα και ένας ημίγυμνος τραγουδιστής, ο οποίος υποδυόταν την αρχαιοελληνική θεότητα του τρύγου, του κρασιού, του γλεντιού και του θεάτρου.

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024