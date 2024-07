ΟΗΕ για Γάζα: Θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να απομακρύνουν 40 εκατ. τόνους μπάζα

Eνας στόλος από περισσότερα από 100 φορτηγά θα χρειαζόταν 15 χρόνια για να καθαρίσει τη Γάζα από σχεδόν 40 εκατ. τόνους μπάζων, σε μια επιχείρηση που θα κόστιζε 500-600 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με αξιολόγηση του ΟΗΕ.

Η πρόκληση για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά από εννέα μήνες εξοντωτικών βομβαρδισμών των Ισραηλινών είναι τεράστια, καθώς σε πολλές περιοχές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς κτίρια και υποδομές.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η οποία δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, 137.297 κτίρια είχαν υποστεί ζημιές στη Γάζα, περισσότερα από τα μισά του συνόλου.

Από αυτά, το ένα τέταρτο έχει καταστραφεί, το ένα δέκατο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και το ένα τρίτο μέτριες ζημιές.

Για την απομάκρυνση των μπάζων, θα χρειάζονταν τεράστιοι χώροι υγειονομικής ταφής που θα κάλυπταν 2.500-5.000 στρέμματα, ανάλογα με το πόσα θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν, σύμφωνα με την αξιολόγηση.

Τον Μάιο, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNDP) δήλωσε ότι η ανοικοδόμηση των σπιτιών που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι το 2040 στο πιο αισιόδοξο σενάριο, ενώ η συνολική ανοικοδόμηση σε όλη την επικράτεια θα κόστιζε έως και 40 δισ. δολάρια.

