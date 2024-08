Οι σύγχρονοι Φαραώ της Αφρικής χτίζουν ανάκτορα

Αγρότες και κάτοικοι εκτοπίζονται, τοπικοί επιχειρηματίες εκφοβίζονται ώστε να συνεισφέρουν στο έργο, χωράφια ισοπεδώνονται και δασικές εκτάσεις αποψιλώνονται. Ωστόσο τα έργα δεν σταματούν, ο χρόνος πιέζει, το μέγα παλάτι του «φαραώ» πρέπει να εγκαινιαστεί σύντομα.

Τα παραπάνω έγραψε πρόσφατα σε άρθρο του ο Μάσιμο Νάβα της Corriere della Sera. Ομως ο ιταλός δημοσιογράφος δεν αναφέρεται στην αρχαία Αίγυπτο αλλά στη σύγχρονη Αιθιοπία, κάνοντας λόγο για έναν «σκανδαλώδη γιγαντισμό» που εξοργίζει και απελπίζει όλους όσοι νοιάζονται για το μέλλον της χώρας αλλά και ολόκληρης της Αφρικής, θέλοντας να τη δουν απαλλαγμένη από διεφθαρμένα καθεστώτα που αδιαφορούν για τα δεινά των απλών ανθρώπων.

Ο «φαραώ» στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Αμπι Αχμέντ, ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, μιας χώρας που έχει πληγεί αλλεπάλληλα από λιμούς και βρίσκεται σχεδόν διαρκώς σε εμπόλεμη κατάσταση λόγω εθνοτικών και εδαφικών διαφορών, στο εσωτερικό της αλλά και με την όμορη Ερυθραία.

Ωστόσο, αυτό που απασχολεί περισσότερο τον (βραβευμένο με Νομπέλ Ειρήνης το 2019 για τη συμβολή του στην ειρήνευση με την Ερυθραία) Αμπι Αχμέντ είναι η ολοκλήρωση των εργασιών για την ανέγερση των «ανακτόρων» του. Πρόκειται για ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα συνολικής έκτασης άνω των 5.000 στρεμμάτων, στα υψώματα της Αντίς Αμπέμπα, που πέρα από την επίσημη πρωθυπουργική κατοικία θα περιλαμβάνονται κατοικίες για τα μέλη της κυβέρνησης, λουξ διαμερίσματα, ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, ξενώνες με όλες τις ανέσεις, αποκλειστικά για τη φιλοξενία ξένων ηγετών, τρεις τεχνητές λίμνες που θα περιβάλλονται από φοίνικες και μια σήραγγα διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απόπειρας… πραξικοπήματος. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή ενός οδικού δικτύου συνολικού μήκους 30 χλμ.

Εκσκαφείς και μπουλντόζες δουλεύουν νυχθημερόν καταστρέφοντας δάση και χωράφια, ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό ένα από τα πιο δαπανηρά έργα υποδομής στην ιστορία της Αιθιοπίας. Η πάλαι ποτέ ήσυχη γειτονιά της Γιέκα, σε έναν λόφο με θέα την Αντίς Αμπέμπα, έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο. Ο θόρυβος είναι «αδιάκοπος», ανέφερε στην παναφρικανική εφημερίδα The Continent ένας πρέσβης που μένει όχι μακριά από εκεί. «Πρόκειται για μια πραγματική ενόχληση, που αναστατώνει την καθημερινότητά μας. Ομως οι Αρχές δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα παράπονά μας» πρόσθεσε.

Construction of #Oromia State Government President building commenced in #AddisAbeba

The construction of the Presidential building of the Oromia Regional State government is launched in Addis Abeba in the presence of federal and Oromia Regional state officials,

The building… pic.twitter.com/jMjXKfgTh6

— Addis Standard (@addisstandard) May 17, 2023