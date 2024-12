Οι Science Reactors στο νέο τους Stand up «Δέκα-αιτίες για μια δεκαετία»

Οι Sience Reactors με τις δύο αυτές παραστάσεις κλείνουν την πρώτη δεκαετία τους στον χώρο της Επικοινωνίας της Επιστήμης.

Μέσα στο 2024 έδωσαν μια δυναμική παρουσία με πολλές και απρόσμενες παρουσιάσεις αλλά και συνεργασίες (Θέατρο Arroyo, Athens Science Festival, Βραδιά του Ερευνητή, Momix, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μουσείο Ιστορίας ΕΚΠΑ, Φεστιβάλ Γρίφων στο Καστελόριζο, κ.ά.).

Στο φετινό τους κάλεσμα (reunion) ανταποκρίθηκαν κάποια από τα παλιά μέλη και με χαρά συμμετείχαν αλλά και θα συμμετέχουν στις επετειακές αυτές παραστάσεις.

Μια μικρή αναδρομή:

Η ιδέα ανήκει στην Ελένη Γραμματικοπούλου, 30 χρόνια ζωής αφιερωμένης με πάθος στην επικοινωνία της επιστήμης. Δημιούργησε την ομάδα προσκαλώντας νέους και ταλαντούχους επιστήμονες διαφόρων θεματικών κλάδων, που συμμερίστηκαν το ίδιο όραμα.

Στην αρχή τούς πήρε κάποιο χρόνο να βρουν τον σωστό τους βηματισμό. Απόκτησαν την ονομασία τους (Science Reactors), κατέληξαν στο εργαλείο επικοινωνίας τους με το κοινό (Stand up), στη συνέχεια ανέβασαν τις δικές τους θεατρικές παραστάσεις (Science on stage) και τέλος αποφάσισαν να ασχοληθούν και με τις μικρότερες ηλικίες (Stand up science kids).

Στη δεκάχρονη πορεία τους πέρασαν πολλοί και χαρισματικοί νέοι επιστήμονες. Άλλοι απλά προσπέρασαν, άλλοι άφησαν ένα ουσιαστικό αποτύπωμα και αρκετοί παραμένουν ακόμη… Πολλά από τα ιδρυτικά μέλη απορροφήθηκαν από το brain drain και άλλα ακολούθησαν το δικό τους δρόμο.

Oι Science Reactors έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μια «τολμηρή» παρουσία σε μεγάλες επιστημονικές διοργανώσεις συνδυάζοντας την Τέχνη με την Επιστήμη με τον ίδιο πάντα στόχο: την επικοινωνία της επιστήμης και τη διάχυση της γνώσης με τρόπο απλό, απολαυστικό και χιουμοριστικό χωρίς όμως το χιούμορ να γίνεται αυτοσκοπός!!!

Στις παραστάσεις του Δεκεμβρίου γνωστά αλλά και νέα πρόσωπα της ομάδας θα αφηγηθούν επιστημονικές ιστορίες, με το γνώριμο και καθιερωμένο πλέον ύφος του Stand up, αναδεικνύοντας δέκα και πλέον αιτίες γιατί Stand up Science, γιατί η επιστήμη αλλιώς!!

Μπορεί λοιπόν να ανασκευάσουν τον μύθο ότι οι επιστήμονες δεν διαθέτουν χιούμορ;

Θα το αποδείξουν το Σάββατο , 7 και 28 Δεκεμβρίου στις 21.00.

Για περισσότερες πληροφορίες στο site: www.sciencereactors.gr

Είσοδος ελεύθερη. Aπαιτείται κράτηση θέσης εδώ.

