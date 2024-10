Οι Μάγισσες της Μπούτσα: Οι ουκρανές εθελόντριες που ρίχνουν τα ρωσικά drones

Οι μάγισσες βγαίνουν όταν πέφτει το σκοτάδι πάνω από την Μπούτσα, τότε που αρχίζουν να επιτίθενται τα σμήνη των ρωσικών τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών.

Οι Μάγισσες της Μπούτσα είναι μια εθελοντική μονάδα αεράμυνας που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες, οι οποίες προστατεύουν τους ουκρανικούς αιθέρες, καθώς οι άνδρες πολεμούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Τους τελευταίους μήνες οι Ρώσοι έχουν πολλαπλασιάσει τις επιδρομές με drones, τα οποία προμηθεύονται κατά χιλιάδες από το Ιράν. Τα drones επιτίθενται κατά κύματα, συνήθως πριν από μια πυραυλική επίθεση, για να εξουδετερώσουν την ουκρανική αεράμυνα.

A significant number of women have chosen to join the volunteer military formation within the Bucha Territorial Community. One of their primary responsibilities is air defense. pic.twitter.com/vDTPJi8xQa

Οι νυχτερινές βάρδιες επιτρέπουν στις γυναίκες να συνδυάζουν την εργασία τους υπερασπιζόμενες τη χώρα τους με τις καθημερινές τους δουλειές ως καθηγήτριες, γιατροί κ.λπ.

Μιλώντας στο BBC, πολλές λένε ότι αποφάσισαν να αναλάβουν δράση όταν οι Ρώσοι κατέλαβαν την Μπούτσα και τη γύρω περιοχή, κατά την έναρξη της εισβολής τους στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οταν οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την περιοχή, τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, ήρθαν στο φως οι φρικαλεότητες των ρώσων κατακτητών: μαζικές δολοφονίες-εκτελέσεις αμάχων σε σπίτια και δρόμους, βιασμοί, βασανιστήρια και σφαγές.

«Είμαι 51 ετών, ζυγίζω 100 κιλά, δεν μπορώ να τρέξω. Νόμιζα ότι δεν θα με δέχονταν, αλλά με πήραν», είπε η Βαλεντίνα, κτηνίατρος που κατατάχθηκε στην ομάδα το καλοκαίρι και τώρα χρησιμοποιεί το όνομα Βαλκυρία. «Μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Ο εξοπλισμός είναι βαρύς, αλλά εμείς οι γυναίκες μπορούμε να το κάνουμε», είπε στο BBC.

Λίγες ώρες αργότερα ενεργοποιείται αεροπορικός συναγερμός σε όλη την περιοχή. Η μονάδα της απομακρύνεται από τη βάση της στο δάσος και ακολουθούμε το φορτηγάκι τους μέσα στο σκοτάδι καθώς κατευθύνεται στο κέντρο ενός χωραφιού. Η ομάδα των τεσσάρων πηδάει έξω για να αρχίσει να τοποθετεί τα όπλα της.

Τα πολυβόλα είναι από μια άλλη εποχή: δύο Maxims κατασκευασμένα το 1939 και κουτιά με πυρομαχικά σφραγισμένα με κόκκινα αστέρια, από τη σοβιετική εποχή.

Ο Σέρχιι, ο μοναδικός άνδρας στην ομάδα, πρέπει να ρίχνει με το χέρι εμφιαλωμένο νερό ως ψυκτικό υγρό.



Αυτά όμως είναι τα μόνα όπλα που διαθέτουν, καθώς τα πιο σύγχρονα χρησιμοποιούνται στο μέτωπο. Αλλά είναι άψογα συντηρημένα και οι μάγισσες λένε ότι έχουν καταρρίψει τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το καλοκαίρι.

«Ο ρόλος μου είναι να τα αφουγκράζομαι» εξηγεί η Βαλεντίνα. «Είναι αγχωτική δουλειά. Αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να αφουγκραζόμαστε τον παραμικρό ήχο».

Meduza published a video proving that civilians in #Bucha were killed while Russian troops were stationed in the city.

The video was filmed from March 23 to March 30, when the city was under the control of the occupiers. The recording was made from a drone. #BuchaMassacre pic.twitter.com/KrOHZptT46

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) April 8, 2022