Οι επιστήμονες εκπέμπουν SOS: Η Δευτέρα ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη!

Η Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023, ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Περιβαλλοντικών Προβλέψεων των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έφτασε τους 17,01 βαθμούς Κελσίου ξεπερνώντας το ρεκόρ του Αυγούστου 2016 όταν ήταν 16,92 βαθμοί Κελσίου.

Ο πλανήτης αντιμετωπίζει καυτές θερμοκρασίες απ’άκρη σ’άκρη: «Ενας καυτός θόλος» καλύπτει τις νότιες αμερικανικές πολιτείες τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών.

Στην Κίνα, συνεχίστηκε ο καύσωνας σε πολλές περιοχές, με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.

Η βόρεια Αφρική έχει δει θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μέση Ανατολή, χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του θρησκευτικού προσκυνήματος του Χατζ στη Σαουδική Αραβία.

Και ακόμη και η Ανταρκτική, όπου είναι χειμώνας, κατέγραψε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, καθώς το λιώσιμο των παγετώνων επιταχύνεται και ο ήλιος καίει όλο και περισσότερο.

Στην ερευνητική βάση Βερνάντσκι της Ουκρανίας, στα παγωμένα νησιά της Αργεντινής έσπασε πρόσφατα το ρεκόρ θερμοκρασίας του Ιουλίου με ένδειξη 8,7 βαθμούς Κελσίου.

SUFACE TEMPERATURE STILL SOARING

NEW RECORD 17.18°C

Yesterday was 17.01°C

Heat waves will persist

EARTH EMERGENCY

El Niño, but barely having effect yet (WMO)

Highest surface temperatures 2024

May peak not decline https://t.co/QeTtbdQvvP#heatwave #climatechange #globalwarming pic.twitter.com/vXQ2R9SM0W

— Peter D Carter (@PCarterClimate) July 5, 2023