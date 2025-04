MORE – ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ενα βήμα πριν την οριστική σύνδεση οκτώ φωτοβολταϊκοί σταθμοί, συνολικής ισχύος 882,4 MW στη Μακεδονία

Οκτώ φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 882,4 MW της MORE, θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil, και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρικής του Ομίλου ΔΕΗ, έλαβαν οριστική προσφορά σύνδεσης με το δίκτυο, ένα καθοριστικό βήμα στη διαδικασία αδειοδότησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι δύο εταιρείες θα κατασκευάσουν έξι φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 742,4 MW στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 92 MW στο Κιλκίς και ένα ακόμα ισχύος 48 MW στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κοινά έργα 300 MW των δύο εταιρειών έχουν ήδη λάβει όρους σύνδεσης, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να λάβουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και άλλα έργα 311 MW των δυο εταιρειών.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της Ελληνικής βιομηχανίας, μέσω διμερών συμβάσεων αγοράς ενέργειας (PPAs), αλλά και για τη στήριξη των αγροτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ», το ειδικό αγροτικό τιμολόγιο που στοχεύει στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής φθηνών τιμολογίων ρεύματος.

Διευκρινίζεται ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δεν συμπεριλαμβάνονται στα φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 2.130 MW, που ήδη κατασκευάζει ο Όμιλος ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία στα πρώην λιγνιτικά πεδία.

Η MORE, υπενθυμίζεται. υλοποιεί ένα στοχευμένο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Εστιάζει σε τεχνολογίες όπως τα φωτοβολταϊκά, τα αιολικά και η αποθήκευση ενέργειας συγκροτώντας ένα ισχυρό και διαρκώς εξελισσόμενο παραγωγικό χαρτοφυλάκιο που την κατατάσσει ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων παραγωγών ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, σημεώνεται, η συνεργασία για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι ένα ακόμα βήμα στην ανάπτυξη ΑΠΕ, τόσο οργανικά όσο και μέσω συνεργασιών, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου ΔΕΗ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 11,8 GW έως το 2027.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ της MORE και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καταλήγει η ανακοίνωση, αναδεικνύει τη στρατηγική τους στόχευση στην ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προάγοντας την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Η Motor Oil Renewable Energy (ΜΟRE) είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, η οποία δραστηριοποιείται στις καθαρότερες μορφές ενέργειας. Το 2022 η MORE ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά του δεύτερου μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η εξαγορά αυτή προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα της MORE, συγκροτώντας ένα σημαντικότατο χαρτοφυλάκιο έργων σε λειτουργία και προς ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, η MORE είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα επέκτεινε τις δραστηριότητες της στη Ρουμανία. Ταυτόχρονα, η MORE αναπτύσσει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες (Battery Energy Storage).

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ και δραστηριοποιείται πρωτοποριακά, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αιολική και ηλιακή ενέργεια από την δεκαετία του ’80. Καινοτομεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης με την δραστηριοποίησή της σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς και σε συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες. O Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει σήμερα ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος 3 GW (εκτός των μεγάλων υδροηλεκτρικών), εκ των οποίων τα 1,6 GW στην Ελλάδα. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του εμβληματικού φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 550 MW στην περιοχή του πρώην λιγνιτωρυχείου της Πτολεμαΐδας, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ευρώπη. Στόχος του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ είναι οι μονάδες παραγωγής καθαρής ενέργειας να ανέλθουν στα 11,8 GW μέχρι το 2027.

