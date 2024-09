Ο Πούτιν δηλώνει πως… στηρίζει την Κάμαλα Χάρις γιατί το γέλιο της είναι μεταδοτικό

Η Ρωσία επιθυμεί μία νίκη της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη, μόλις μία ημέρα αφότου η Ουάσινγκτον κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να επηρεάσει την κρίσιμη αναμέτρηση του Νοεμβρίου, επικαλούμενος το «μεταδοτικό» γέλιο της ως λόγο για να την προτιμήσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για ένα σαφώς σαρκαστικό σχόλιο του ρώσου προέδρου λίγους μήνες αφότου είχε δηλώσει πως προτιμά να βρίσκεται στην προεδρία των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν και όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο πρώτος είναι ένας πιο προβλέψιμος «παλαιάς σχολής» πολιτικός. Και εκείνη η τοποθέτηση του Πούτιν, προτού ο Μπαίντεν ανακοινώσει πως δεν θα κατέλθει στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, είχε θεωρηθεί ευρέως πως δεν αντανακλούσε τις πραγματικές βλέψεις του Κρεμλίνου.

Απαντώντας, λοιπόν, σε ερώτηση για το πώς βλέπει τις εκλογές τώρα, ο ρώσος πρόεδρος είπε αρχικά πως πρόκειται για «επιλογή του αμερικανικού λαού».

Ομως συνέχισε λέγοντας πως η Ρωσία θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Μπάιντεν, ο οποίος συνέστησε στους υποστηρικτές του να στηρίξουν την υποψήφια των Δημοκρατικών. «Θα κάνουμε το ίδιο, θα την υποστηρίξουμε».

Αναπτύσσοντας την άποψή του για τη Χάρις, ο Πούτιν είπε ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ «γελάει τόσο εκφραστικά και μεταδοτικά», γεγονός που «σημαίνει ότι όλα είναι μια χαρά μαζί της».

Αξίζει να αναφερθεί πως Ντόναλντ Τραμπ –του οποίου η καμπάνια μόνο εύθυμο κλίμα δεν αποπνέει– έχει βάλει στο στόχαστρο το γέλιο της αντιπάλου του, λέγοντας πως η Χάρις «έχει το γέλιο μιας παρανοϊκής»!

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές στο πλαίσιο ενός οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται στη ρωσική Απω Ανατολή γελώντας ο ίδιος, όπως και το κοινό του.

Πολλά προφίλ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ παρέβλεψαν το μειδίαμα του ρώσου προέδου και απέδωσαν κυριολεκτική σημασία στα λεγόμενα του. Αλλοι χρήστες των social media ήταν λιγότερο εύπιστοι.

Don’t believe anything until the Kremlin denies it.

In a desperate move to help Trump and change the conversation one day after it was reveled that Russia is paying pro-Trump influencers to spread disinformation, Vladmir Putin says that he prefers to see VP Harris win in… pic.twitter.com/xrlNG5U2Sf

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 5, 2024