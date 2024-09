Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο «ευρωπαίος» Μισέλ Μπαρνιέ

Νέος πρωθυπουργός στο ταραγμένο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας αναλαμβάνει ο δις Επίτροπος στην ΕΕ και πρώην διαπραγματευτής για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ.

Η απόφαση του διορισμού Μπαρνιέ ελήφθη την Πέμπτη, με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να του δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ώστε να μπει επιτέλους τελος στο κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας στο Εξάγωνο.

Ο 73χρονος Μπαρνιέ είχε επωμιστεί το βάρος των συνομιλιών μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου για την έξοδό της Βρετανίας από το ευρωπαϊκό μπλοκ κατά την περίοδο 2016-2021 και σήμερα, τρία χρόνια μετά, αναλαμβάνει μία ακόμη δύσκολη αποστολή: να οδηγήσει τη Γαλλία μέσα από ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό και ένα βαθιά διχασμένο και πολωμένο κοινοβούλιο.

