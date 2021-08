Ο Νταν Μπράουν και το μυστηριώδες βιβλίο του που μας το κρύβει

Φαίνεται πως ο περίφημος Νταν Μπράουν έχει ένα μυστικό το οποίο ο άρχοντας των μπεστ σέλερ μυστηρίου ενδέχεται να μην μαρτυρήσει ποτέ. Πριν γράψει για την ερωτική σχέση του Ιησού με την Μαγδαληνή στον «Κώδικα Da Vinci», πριν διερευνήσει τους δεσμούς μεταξύ μασονίας και εξουσίας στο «Χαμένο Σύμβολο», πριν αποκαλύψει πως ένας ποντίφικας απέκτησε παιδί στους «Αγγέλους και στους Δαίμονες», πριν σχεδόν προβλέψει μια παγκόσμια πανδημία στο «Inferno», ο πρώην καθηγητής Αγγλικών (και πρώην τραγουδιστής και συνθέτης ποπ μουσικής) φέρεται να έγραψε το μακρινό 1995 ένα βιβλίο αποκλειστικά για γυναίκες με συμβουλές συναισθηματικού χαρακτήρα.

Από το ρεπορτάζ της ιταλικής La Repubblica μαθαίνουμε πως πρόκειται για ένα βιβλίο 96 σελίδων που υπογράφει κάποιος/κάποια ονόματι Ντάνιελ Μπράουν και φέρει τον τίτλο «187 Men to Avoid: A Survival Guide for the Romantically Frustrated Women»: δηλαδή «187 Ανδρες που να Αποφεύγετε: Οδηγός Επιβίωσης για τις Συναισθηματικά Απογοητευμένες Γυναίκες». Σύμφωνα με τον συγγραφέα οι εν λόγω κυρίες πρέπει να αποφεύγουν τους «λάτρεις του ντεκουπάζ», για παράδειγμα, όπως επίσης και τους «συλλέκτες πετρωμάτων» καθώς και όλους όσοι «συγχέουν τη μέθοδο Λαμάζ με αυτοκινητιστικούς αγώνες στη Γαλλία».

Το αξιοσημείωτο, ωστόσο, όσον αφορά αυτό που φέρεται να είναι το πρώτο βιβλίο του 57χρονου αμερικανού συγγραφέα τα μετέπειτα βιβλία του οποίου έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα, δεν είναι τόσο το περιεχόμενό του, όσο το γεγονός πως παρότι είναι διαθέσιμο στους καταλόγους της Amazon και πολλών άλλων ψηφιακών βιβλιοπωλείων, φαίνεται πως είναι αδύνατο να το αγοράσει κάποιος.

Τουλάχιστον αυτό διαπίστωσε η Κλόι Γκόρντον, μία 32χρονη σκηνοθέτρια από την Καλιφόρνια, φανατική αναγνώστρια και λάτρις του Νταν Μπράουν. Πληροφορήθηκε την ύπαρξη του βιβλίου μέσω του σχετικού λήμματος της Wikipedia και πριν από έναν χρόνο παρήγγειλε ένα αντίτυπό του στην Amazon, ωστόσο στα χέρια της πήρε το «Heretics of Dune», ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του αμερικανού συγγραφέα Φρανκ Χέρμπερτ.

Σίγουρη πως επρόκειτο για λάθος, το παρήγγειλε εκ νέου, λαμβάνοντας, ωστόσο, προς μεγάλη της έκπληξη τη δεύτερη φορά, ένα αντίτυπο του «Elizabeth Takes Off», ένα βιβλίο για τις δίαιτες της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Κατέφυγε σε άλλα βιβλιοπωλεία του Διαδικτύου, ακόμη και σε παλαιοβιβλιοπώλες στο Ebay, παραλαμβάνοντας, όμως, κάθε φορά διαφορετικό βιβλίο. Τα οποία, ωστόσο, στο σύνολό τους είχαν εκδοθεί την ίδια χρονιά, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο (G.P. Putnam’s Son) και είχαν το ίδιο barcode.

Αναζητώντας μία εξήγηση γύρισε μία σειρά από βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια να ανοίγει τα πακέτα (γνωρίζοντας πως επρόκειτο να απογοητευτεί) τα οποία στη συνέχεια ανάρτησε στο Διαδίκτυο, καταφέρνοντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών. Κάποιοι εξ αυτών υποστήριξαν πως για να εξαφανιστεί το «ντροπιαστικό» πρώτο βιβλίο του Νταν Μπράουν, φρόντισε ο ίδιος ο συγγραφέας. Μερικοί ανέδειξαν το ενδεχόμενο να μην εκδόθηκε ποτέ. Ο ντόρος που προκλήθηκε ώθησε ακόμη και τους New York Times να ερευνήσουν το ζήτημα.

Οι ατζέντηδες του συγγραφέα τηρούν σιγήν ιχθύος, όμως ίχνη του βιβλίου υπάρχουν. Σε μία συνέντευξη που παρατίθεται στο «Dan Brown: The Unauthorized Biography» της Λίσα Ρόουγκακ, σχεδόν το παραδέχεται ο ίδιος ο συγγραφέας. «Εγραψα ένα ανόητο σατιρικό κείμενο, τον τίτλο του οποίου δεν θα αποκαλύψω. Ευτυχώς έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία».

Η Ελόνκα Ντιούνιν από την πλευρά της, ειδική στην κρυπτογραφία και active editor το λήμματος της Wikipedia που είναι αφιερωμένο στον συγγραφέα, ανέφερε πως εντόπισε τον τίτλο του βιβλίου στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, μίας από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Σιρζάντ Ζαρέι, διευθυντή του ZBK Books, ενός ψηφιακού παλαιοβιβλιοπωλείου, το όλο μπέρδεμα ενδέχεται να οφείλεται σε ένα λάθος barcode, ο οποίος επισυνάφθηκε σε διάφορα βιβλία. Ωστόσο η υπόθεσή του, παρά την αληθοφάνειά της, δεν πείθει τους λάτρεις του συγγραφέα. Αρκετοί, μάλιστα, έχουν αποδεχτεί πως το καλά κρυμμένο μυστικό του άρχοντα των μπεστ σέλερ ενδέχεται να μην αποκαλυφθεί ποτέ.

