Ο Νετανιάχου υπερασπίζεται τον Μασκ μετά τον «ναζιστικό χαιρετισμό»

Προς υπεράσπιση του Ελον Μασκ προσέτρεξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό να λέει ότι ο δισεκατομμυριούχος «κακώς διασύρεται» για την αμφιλεγόμενη χειρονομία που έκανε στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θεωρήθηκε από πολλούς ναζιστικός χαιρετισμός.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο άφησε πολλούς άναυδους τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον αμέσως μετά την ορκωμοσία, κάνοντας –δυο φορές– χαιρετισμό που πολλοί εξέλαβαν ως «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν βλέποντας απλώς μια «άγαρμπη χειρονομία» (περισσότερα εδώ).

Το αφεντικό μεταξύ άλλων του X, της SpaceX και της Tesla σε ομιλία του στην Capital One Arena, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Τραμπ, ευχαρίστησε το πλήθος που «έστειλε» τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, κατόπιν άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή κι εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του.

Η χειρονομία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ ο ίδιος ο Μασκ φρόντισε να ανεβάσει στο X βίντεο χωρίς το συγκεκριμένο απόσπασμα:

.@ElonMusk‘s account shared video of the speech. Here is how that moment compares to the video that aired on @CSPAN. pic.twitter.com/KZV1WhdYVG

