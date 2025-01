Νότια Κορέα: Στις φλόγες οκταώροφο κτίριο – απεγκλωβίστηκαν δεκάδες άνθρωποι

Φωτιά και πυκνός καπνός τύλιξαν την Παρασκευή ένα οκταώροφο κτίριο στην πόλη Σεονγκνάμ της Νότιας Κορέας, που βρίσκεται στα νότια της Σεούλ, με αποτέλεσμα να διακομιστούν στο νοσοκομείο 12 άνθρωποι λόγω εισπνοής καπνού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλώβισε τουλάχιστον 30 άτομα που είχαν παγιδευτεί, ενώ δεκάδες άλλοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους.

BREAKING: MASSIVE FIRE AT SEOUL SHOPPING COMPLEX

A devastating fire has erupted at an 8 story shopping complex in Seongnam, Gyeonggi Province, near Seoul, South Korea.#SouthKorea

