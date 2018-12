Νετανιάχου κατά Ερντογάν: Δεν θα μας κάνει κήρυγμα αυτός που κατέχει τη «βόρεια Κύπρο»

Βαρείς χαρακτηρισμούς αντήλλαξαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Τούρκος πρόεδρος με τον πρώτο να επιτίθεται στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνοντας λόγο για «κατοχή της βόρειας Κύπρου» και τον εκπρόσωπο του Τούρκου προέδρου να τον καλεί να σταματήσει την παράνομη κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε σε προηγούμενες δηλώσεις-κατηγορίες του Ερντογάν, γράφοντας πως: «Ο Ερντογάν, που κατέχει τη βόρεια Κύπρο και ο στρατός του σφαγιάζει γυναίκες και παιδιά σε κουρδικά χωριά και εκτός Τουρκίας να μην κάνει κηρύγματα στο Ισραήλ».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: «Erdogan – the occupier of northern Cyprus, whose army massacres women and children in Kurdish villages, inside and outside Turkey – should not preach to Israel.»

Η απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο Τύπου του Τούρκου προέδρου ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Αντί να ικετεύει τον πρόεδρο Ερντογάν να μην μιλήσει ανοιχτά για την αλήθεια, ο Νετανιάχου θα πρέπει να τερματίσει την παράνομη κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και τη βίαιη καταπίεση του παλαιστινιακού λαού. «Χτυπώντας» δυνατά τον Ερντογάν ή χρησιμοποιώντας τους Κούρδους για πολιτικούς σκοπούς δεν θα γλιτώσει από τα εσωτερικά του ζητήματα».

Instead of begging President Erdoğan not to speak out the truth, @netanyahu should end the lawless occupation of Palestinian lands and the brutal oppression of Palestinian people. Bashing Erdoğan or using Kurds as a political chip will not save him from his domestic troubles. https://t.co/I6YdwDP2v4

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 Δεκεμβρίου 2018