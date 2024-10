Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο, με ομοβροντία ρουκετών απαντά η Χεζμπολάχ

Την Κυριακή το πρωί ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εκ νέου τη Βηρυτό, στοχεύοντας ένα «κέντρο διοίκησης της μονάδας πληροφοριών» της Χεζμπολάχ και έναν υπόγειο χώρο κατασκευής όπλων, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). Πριν από το πλήγμα οι IDF είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις για εκκένωση προς τους αμάχους στην περιοχή.

Ξεχωριστές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο στόχευσαν και σκότωσαν τρία ανώτερα στελέχη της Χεζμπολάχ. Οι IDF τους κατονόμασαν ως αλ-Χατζ Αμπάς Σαλάμεχ, ανώτερο μέλος του Νότιου Μετώπου της Χεζμπολάχ, Ρέντα Αμπάς Ουντά, ειδικό στις επικοινωνίες, και Αχμεντ Αλί Χουσεΐν, υπεύθυνο για την κατασκευή όπλων.

Ο λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση που στόχευσε το όχημά τους, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν το πλήγμα αυτό συνδέεται με τις επιθέσεις που ανέφερε το Ισραήλ. Οι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε έναν δρόμο που συνδέει το χωριό Αΐν Εμπέλ, στα σύνορα, με την κοντινή πόλη Χανίν, ανέφερε ο στρατός της αραβικής χώρας.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, εκτόξευσε αρκετές ομοβροντίες ρουκετών, ανάμεσά τους περίπου 170 εναντίον του Ισραήλ, ενεργοποιώντας σειρήνες στις περιοχές της Δυτικής και Ανω Γαλιλαίας, καθώς και στη Χάιφα και στα περίχωρά της, σύμφωνα με τις IDF.

Μερικές από τις ρουκέτες καταρρίφθηκαν, ενώ άλλες έπληξαν στόχους προκαλώντας πυρκαγιές, σύμφωνα με τον στρατό. Η ισραηλινή Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε ενδεικτικά ότι θραύσματα από πύραυλο αναχαίτισης έπεσαν σε διώροφο κτίριο κατοικιών στο δυτικό τμήμα της Χάιφα, προκαλώντας κάποιες ζημιές.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι εκτόξευσε «μεγάλη ομοβροντία ρουκετών» σε ισραηλινή στρατιωτική βάση ανατολικά της Σαφέντ, ισχυριζόμενη ότι η επίθεση έγινε «σε άμυνα του Λιβάνου» και «σε απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού σε χωριά και σπίτια».

Δεν υπήρξαν, εκ πρώτοις, αναφορές για τραυματισμούς από τις επιθέσεις αυτές.

