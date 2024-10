Νέο μπαράζ ισραηλινών επιδρομών στον Λίβανο

Ενα ακόμη σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών στη νότια περιοχή του Λιβάνου εξαπέλυσε το Ισραήλ τη Δευτέρα, με 100 αεροσκάφη να πλήττουν περίπου 120 θέσεις στο έδαφος της αραβικής χώρας μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

H ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε τουλάχιστον οκτώ διαδοχικά πλήγματα μόνο στα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, ανέφεραν τα λιβανέζικα ΜΜΕ. Ανταποκριτές των διεθνών ειδησεογραφικών δικτύων μετέδωσαν πως είδαν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από τα νότια προάστια της πρωτεύουσας εν μέσω ισχυρών εκρήξεων.



«Οι στόχοι» των βομβαρδισμών αφορούσαν «σε διάφορες μονάδες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών μονάδων της Χεζμπολάχ στον Νότο, των ειδικών δυνάμεων Ραντουάν, της δύναμης Πυραύλων και Ρουκετών και της διεύθυνσης Πληροφοριών» ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεων (IDF) σε ανακοίνωσή τους. Αναφέρεται ακόμη πως «αυτή η επιχείρηση ακολουθεί μια σειρά επιθέσεων που στοχεύουν στην αποδυνάμωση των δυνατοτήτων διοίκησης και πυρός της Χεζμπολάχ» αλλά και στην υποστήριξη των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ που επιχειρούν στον Λίβανο.

Εντός της ίδιας ημέρας εκπρόσωπος των IDF είχε εκδώσει ακόμη μία επείγουσα προειδοποίηση προς τους λιβανέζους πολίτες, καλώντας τους να αποφεύγουν τις «τις ακτές από τον ποταμό Αουάλι και νότια», μέχρι νεωτέρας, σε μία ένδειξη για το πού θα εστιάσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ώρες.

Εντολές εκκένωσης δόθηκαν, αργότερα το βράδυ, και σε ενοίκους συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού. Κάποια από τα κτίρια βρίσκονται στον δήμο Μπουρτζ αλ Μπαρατζνέχ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου Ραφίκ Χαρίρι και της πόλης Χάρετ Χρέικ.

The Israeli army has issued an urgent warning for Lebanon’s residents to avoid the coast south of the Awali River, just north of Sidon. The order effectively severs the southern third of the country from the rest of Lebanon. pic.twitter.com/ibJdENmUVF

— Nada Homsi (@NadaOHomsi) October 7, 2024