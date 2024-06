Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Αργότερα το Σάββατο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ ακόμη 19 τραυματίστηκαν από ρωσικές βόμβες σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο, όπως ανακοίνωσαν τοπικές Αρχές.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν σε αστική περιοχή το μεσημέρι.

Το Χάρκοβο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από το σύνορο με τη Ρωσία. Η πόλη αυτή των περίπου 1,3 εκατομμυρίου κατοίκων έχει στοχοθετηθεί πολλές φορές από τις ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια των σχεδόν 28 μηνών πολέμου.

«Ο ρωσικός τρόμος με τις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες αέρος πρέπει και μπορεί να σταματήσει» τόνισε σε δήλωσή του ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας το αίτημα της Ουκρανίας προς τους συμμάχους της για περισσότερα συστήματα αεράμυνας.

Russian terrorists have struck Kharkiv with guided aerial bombs again. Unfortunately, a residential building was hit.

The debris is being cleared. All necessary services are on the scene. As of now, there are 19 wounded and 3 dead. My condolences to everyone who lost their loved… pic.twitter.com/iSpKjjevtC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2024