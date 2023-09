Μόσχα: «Ο Σοκόλοφ είναι ζωντανός»

Ο ναύαρχος Βίκτορ Σοκόλοφ, διοικητής του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας και ένας από τους κορυφαίους αξιωματικούς του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, εμφανίστηκε να συμμετέχει σε βιντεοδιάσκεψη την Τρίτη, μία ημέρα αφού οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις δήλωσαν ότι τον σκότωσαν.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, ο Σοκόλοφ εμφανίστηκε να συμμετέχει σε βιντεοδιάσκεψη με τον υπουργό Αμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, και άλλους ανώτατους αξιωματικούς του ναυτικού και του πεζικού.

Το βίντεο, το οποίο σύμφωνα με τους Ρώσους, γυρίστηκε την Τρίτη, μεταδόθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση. Στα ελάχιστα δευτερόλεπτα στα οποία εμφανίζεται ο Σοκόλοφ πάντως, είναι ακίνητος και σιωπηλός.

Here are the clips he appears in from the above video. pic.twitter.com/AuHDQ9TtEC

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 26, 2023