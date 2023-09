Ουκρανία: «Σκοτώθηκε ο διοικητής του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα»

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν τη Δευτέρα πως σκότωσαν τον διοικητή του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, Βίκτορ Σοκόλοφ, με το πλήγμα που πραγματοποίησαν την Παρασκευή εναντίον του γενικού επιτελείου του ρωσικού στόλου στη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη Κριμαία.

«Τριάντα τέσσερις αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο διοικητής του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, σκοτώθηκαν» στη διάρκεια της συγκεκριμένης επίθεσης, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις μέσω της πλατφόρμας Telegram, χωρίς ωστόσο να παράσχουν κάποια απόδειξη.

«Εκατόν πέντε άλλοι μέσα στο κτίριο τραυματίσθηκαν. Το κτίριο του γενικού επιτελείου έχει καταστραφεί σε βαθμό τέτοιο που πλέον δεν μπορεί να επισκευασθεί», διαβεβαίωσε η ίδια πηγή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές, ενώ η Μόσχα, κατά την πάγια πρακτική της, απέφυγε, σε πρώτο χρόνο, να γνωστοποιήσει τις όποιες απώλειές της.

Η Ρωσία είχε περιοριστεί να αναφέρει την Παρασκευή πως ένας στρατιωτικός αγνοείτο στον απόηχο της επίθεσης, η οποία προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην έδρα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Επιπλέον, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση στη Σεβαστούπολη στην Κριμαία το Σάββατο, μια ημέρα μετά την επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου.

