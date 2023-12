«Μην κατέβετε για πρόεδρος! Αφήστε τους νέους»: Τα επικριτικά μηνύματα στην οθόνη του Πούτιν

Το περίεργο δεν είναι ότι κάποια από τα δύο εκατομμύρια μηνύματα που έστειλαν ρώσοι πολίτες στον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα της ετήσιας συνέντευξης Τύπου, ήταν επικριτικά εναντίον του, αλλά το γεγονός ότι εμφανίστηκαν σε απευθείας μετάδοση, στη γιγαντοοθόνη που φαινόταν πίσω από τον ρώσο πρόεδρο.

Κάποιοι από τους τηλεθεατές που παρακολούθησαν την καθιερωμένη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου, αμφισβήτησαν ευθέως τα λεγόμενα του Πούτιν, για την εισβολή στην Ουκρανία ή για την ακρίβεια.

«Γιατί η δική σας “πραγματικότητα” έρχεται σε αντίθεση με τη δική μας;», έγραφε ένα μήνυμα, όπως σημείωσε η Telegraph.

