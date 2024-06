Μέχρι και αληθινούς σεισμούς προκαλούν οι συναυλίες-φαινόμενο της Τέιλορ Σουίφτ

Οι χιλιάδες θαυμαστές στις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στην Σκωτία προκάλεσαν… σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο στο οποίο έγιναν στο Εδιμβούργο, ανακοίνωσε η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Φορώντας αστραφτερά, πολύχρωμα ρούχα, εμπνευσμένα από διαφορετικές μουσικές περιόδους της δισκογραφίας της αμερικανίδας ποπ σταρ, πάνω από 70.000 θαυμαστές της, ή όπως ονομάζονται «Swifties», συνέρρευσαν για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες της στο πλαίσιο της περιοδείας της Eras Tour στο στάδιο Μάρεϊφιλντ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το χοροπηδητό τους είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί σεισμική δραστηριότητα στους σταθμούς παρακολούθησης, που βρίσκονται έξι χιλιόμετρα μακριά από το σημείο, ανακοίνωσε το βρετανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών.

225,000 people losing their mind in Euphoria and singing every song from their heart.

A crazy night here at Edinburgh

Not a big fan of Swift,but wanted to see what the craze is all about.

And damn!

One of the grandest and loudest concerts I’ve attended.#TaylorSwift #ErasTour pic.twitter.com/nWFBYiLFnK

— Thejas Narayan (@HarishNarayan08) June 11, 2024