Ράφα: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί – όπως και οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν την Τετάρτη να βομβαρδίζουν τη Ράφα, ενώ στον ΟΗΕ καταρτίζεται σχέδιο απόφασης με σκοπό να «σταματήσει» η «σφαγή» μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό της Κυριακής σε καταυλισμό εκτοπισμένων που προκάλεσε αγανάκτηση.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν πως έγιναν νέοι βομβαρδισμοί στη Ράφα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν ισραηλινά άρματα μάχης σε διάφορους τομείς της πόλης, που πλέον έχει μεταφερθεί το επίκεντρο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

«Ο κόσμος προσπαθεί να μένει προς το παρόν όσο γίνεται περισσότερο στο σπίτι ή στο κατάλυμά του διότι όποιος κινείται γίνεται στόχος πυρών ισραηλινών drones», είπε ένας κάτοικος, ο Αμπντελ Χατίμπ.

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε χθες τον θάνατο 21 ανθρώπων σε νέο ισραηλινό βομβαρδισμό σε καταυλισμό εκτοπισμένων. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ όμως, ανακοίνωσαν ότι «σε αντίθεση με τις αναφορές των τελευταίων ωρών, δεν έπληξαν την ανθρωπιστική ζώνη Αλ Μαουάσι».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως, κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, για να συζητήσει την κατάσταση μετά τον θάνατο 45 ανθρώπων και τον τραυματισμό 249, σε καταυλισμό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για πολλά «απανθρακωμένα» πτώματα μετά την πυρκαγιά που σάρωσε τον καταυλισμό εκτοπισμένων Μπαρκάσατ, τον οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), βορειοδυτικά της Ράφας.

Ο βομβαρδισμός αυτός πυροδότησε νέα διαδήλωση το βράδυ της Τρίτης στο Παρίσι, για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά, με την απαίτηση να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στη Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός, που διενεργεί εσωτερική έρευνα, ανέφερε χθες πως τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν την Κυριακή, δεν θα μπορούσαν «από μόνα τους» να προκαλέσουν την πυρκαγιά, ενώ οι βόμβες έπεσαν σε απόσταση ενάμισι χιλιομέτρου από τον καταυλισμό. Οι IDF ανέφεραν ότι φέρεται να σημειώθηκαν και άλλες εκρήξεις μετά τον βομβαρδισμό, κάτι που υποδηλώνει ότι εξερράγησαν αποθηκευμένα πυρομαχικά, σε υπόγειο τούνελ, που συνδεόταν με τον καταυλισμό.

Στο μεταξύ, η Αλγερία καταρτίζει σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για να «σταματήσει η σφαγή στη Ράφα», ανακοίνωσε ο πρεσβευτής της στον ΟΗΕ, Αμάρ Μπεντζαμά, μετά την κατεπείγουσα συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του 15μελούς οργάνου.

«Θα πρόκειται για σύντομο κείμενο, για ξεκάθαρο κείμενο, προκειμένου να σταματήσει η σφαγή στη Ράφα», τόνισε στον Τύπο, ενώ το ΣΑ αναμένεται να συνέλθει και την Τετάρτη για τη μηνιαία αξιολόγηση της κατάστασης στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Ελπίζουμε πως αυτό θα μπορέσει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, διότι διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές», είπε ο κινέζος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη, Φου Κονγκ, που θα ήθελε να διεξαχθεί ψηφοφορία εντός της εβδομάδας.

«Είναι καιρός αυτό το Συμβούλιο να αναλάβει δράση και να υιοθετήσει νέα απόφαση», πρόσθεσε ο ο γάλλος πρεσβευτής Νικολά ντε Ριβιέρ, τονίζοντας πως πρόκειται για ζήτημα «ζωής ή θανάτου».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «δεν κάνει τα στραβά μάτια» για τα θύματα στις τάξεις των αμάχων στη Ράφα, όμως συνεχίζει να υποστηρίζει το Ισραήλ, είπε χθες ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης διερωτώνται τι απέγινε η «κόκκινη γραμμή» της Ουάσινγκτον.

Ο Μπάιντεν είχε προειδοποιήσει δημόσια και επανειλημμένα το Ισραήλ εναντίον της διεξαγωγής ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης στη Ράφα, από την οποία πλέον έχουν φύγει ένα εκατομμύριο άνθρωποι μέσα σε τρεις εβδομάδες μετά από εντολή των Ισραηλινών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη «μεγάλη» χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, κάτι για το οποίο είχε διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, και κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει «αλλαγή πολιτικής», της αμερικανικής υποστήριξης στο Ισραήλ, συμπλήρωσε ο Κίρμπι.

Στις 7 Οκτωβρίου, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς προχώρησε σε φρικτή επίθεση σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.189 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με νέα καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στα πιο πρόσφατα επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους 252 ανθρώπους που απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, 121 θεωρείται πως κρατούνται ακόμη όμηροι εκεί, όμως 37 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

The Trufanov family has authorized the use and publication of the video released today (Tuesday, 28/05) by the Islamic Jihad, after 235 days in captivity, showing Alexsander Trufanov.

The proof of life from Alexsander (Sasha) Trufanov is additional evidence that the Israeli… pic.twitter.com/uBNTB4fnyE

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) May 28, 2024