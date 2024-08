Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός ενισχύει τις θέσεις του στο Κουρσκ

Ο ουκρανικός στρατός ενισχύει τις θέσεις του στην περιφέρεια Κουρσκ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο, δέκα και πλέον ημέρες μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας επίθεσης του Κιέβου στο ρωσικό έδαφος.

«Ο στρατηγός (Ολεξάντρ) Σίρσκι ανέφερε ενίσχυση των θέσεων των δυνάμεών μας στην περιφέρεια Κουρσκ και επέκταση της περιοχής» υπό τον ουκρανικό έλεγχο, ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram, έπειτα από συνάντηση με τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Today’s report from Commander-in-Chief Syrskyi.

First, regarding the Toretsk and Pokrovsk directions. Dozens of Russian assaults on our positions were recorded in the last 24 hours. However, our warriors and units are doing everything possible to destroy the occupiers and repel…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2024