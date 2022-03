LIVE: Εγκλήματα πολέμου των Ρώσων στην Ουκρανία

Η 30η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία ανέτειλε με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ξεκαθαρίσει πως κατηγορεί πλέον τον Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου για τα οποία θα πρέπει να λογοδοτήσει. Την ίδια ώρα ο ρωσικός στρατός δείχνει να έχει καθηλωθεί – με τις απώλειες να είναι μεγάλες σε βαθμό που μονάδες ολόκληρες να αποσύρονται πίσω στη Ρωσία.

08:39 «Θα δούμε τη ρωσική οικονομία να συρρικνώνεται, ίσως κατά 10%. Όλα τα κέρδη που έχει αποκομίσει η Ρωσία την τελευταία δεκαετία θα μπορούσαν να εξαλειφθούν μέσα σε ένα χρόνο», εκτίμησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο CNN από τις Βρυξέλλες.

08:12 Η Ρωσία θα βγει πολύ πιο αδύναμη και απομονωμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκρινε ο αμερικανός υφυπουργός Αμυνας αρμόδιος για πολιτικά θέματα, ο Κόλιν Καλ.

«Θεωρώ με υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι η Ρωσία θα βγει από την Ουκρανία πιο αδύναμη από ό,τι μπήκε στη σύρραξη. Στρατιωτικά πιο αδύναμη, οικονομικά πιο αδύναμη, πολιτικά και γεωπολιτικά πιο αδύναμη, πιο απομονωμένη», είπε.

Αναφερόμενος στο πολυαναμενόμενο κείμενο για την αμυντική στρατηγική και το δόγμα του Πενταγώνου –η δημοσιοποίησή του έχει καθυστερήσει– θα αναφέρεται στη Ρωσία με τον όρο «οξεία απειλή», ωστόσο η Μόσχα «δεν μπορεί» να εγείρει μακροπρόθεσμη στρατηγική απειλή για τις ΗΠΑ, αντίθετα με την Κίνα.

Ο υφυπουργός Αμυνας των ΗΠΑ εκτίμησε επίσης ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να ξεσπάσει πόλεμος με το NATO.

07:20 Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αρχίσει να αποσύρονται από τις περιοχές στις οποίες είχαν αναπτυχθεί αφού υπέστησαν βαριές απώλειες: αυτό υποστήριξε το ουκρανικό γενικό επιτελείο σε ενημέρωσή του για την κατάσταση στα πεδία των μαχών.

Μάλιστα, ορισμένες ρωσικές μονάδες αποσύρθηκαν στη Ρωσία καθώς έχασαν τους μισούς τους άνδρες!

Καθώς η ρωσική εισβολή μπήκε στον δεύτερό της μήνα, η κατάσταση στα μέτωπα είναι «πρακτικά παγωμένη», σύμφωνα με τον Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλο του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

♦ Ρωσικές μονάδες συνεχίζουν τον αποκλεισμό στις πόλεις Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο, ενώ ετοιμάζονται για νέα επίθεση στην Ιζιούμ.

♦ Οι Ρώσοι συνεχίζουν να ελέγχουν εν μέρει χερσαία οδό από την περιοχή Ροστόφ ως την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, πρόσθεσε.

♦ Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τη νύχτα. Τα ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν σε δύο πυραυλικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικής μονάδας στα προάστια του Ντνίπρο, ανέφερε τοπικός αξιωματούχος μέσω Facebook.

07:03 Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι χώρες της Δύσης στη Ρωσία. Είναι «ανόητο» να πιστεύει κανείς ότι οι δυτικές κυρώσεις κατά των ρωσικών επιχειρήσεων θα μπορούσαν να έχουν οποιαδήποτε επίδραση στην κυβέρνηση της Μόσχας, είπε ο πρώην πρόεδρος και αναπληρωτής επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το μόνο που θα κάνουν οι κυρώσεις είναι να συσπειρώσουν τη ρωσική κοινωνία και δεν θα προκαλέσουν λαϊκή δυσαρέσκεια για τις αρχές, υποστήριξε ο Μεντβέντεφ.

05:10 «Δεν υπάρχει άμεση απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ» ανέφερε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου μετά την συνάντηση που είχε με τον υπουργό Γεωργίας της Τσεχίας, Ζντένεκ Νέκουλα, στην Πράγα.

Ωστόσο «σχεδιάζουμε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που θα λάβουμε για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών, τη διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων μας» προσέθεσε.

!! 03:47 Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν να δημιουργηθεί Ταμείο Αλληλεγγύης που θα βοηθήσει την Ουκρανία να ανακάμψει οικονομικά μετά τη ρωσική εισβολή, αναφέρει ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης από τις δύο ημέρες της Συνόδου Κορυφής.

Το Ταμείο αυτό θα έχει σκοπό να υποστηριχθεί η Ουκρανία να ανακάμψει από την «καταστροφή και τις τεράστιες απώλειες» που υφίσταται από τη Ρωσία, τονίζει η κοινή ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι θα οργανωθεί σύνοδος διεθνών δωρητών ώστε να συγκεντρωθούν κεφάλαια για τη χώρα αφού «τερματιστεί η ρωσική επίθεση».

Οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύονται ακόμη να βοηθήσουν την ουκρανική κυβέρνηση για την κάλυψη «των άμεσων αναγκών της».

03:19 Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μεταβεί στην πόλη Ζέτσνο, περίπου 80 χλμ. από τα σύνορα της εμπόλεμης Ουκρανίας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πολωνία, δεύτερο σταθμό του ταξιδιού του στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Μετά την άφιξή του από τις Βρυξέλλες, θα τον υποδεχθεί ο πολωνός ομόλογός του Αντρέι Ντούντα, για να τον ενημερώσει για την ανθρωπιστική αντίδραση, την αρωγή στους πρόσφυγες που έφυγαν από την Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, ενώ ο κ. Μπάιντεν θα δει αμερικανούς στρατιωτικούς τοποθετημένους στην ανατολική πτέρυγα του NATO, διευκρίνισε η αμερικανική προεδρία σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

!! 03:08 Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε τη Ρωσία πως διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, με την τελική ανακοίνωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες να τονίζει πως η Μόσχα πρέπει να «λογοδοτήσει όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο».

«Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού και στοχοποιεί πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, δομών υγείας, σχολείων και καταφυγίων», σημειώθηκε στο κείμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Τα εγκλήματα πολέμου αυτά πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τόνισαν οι «27».

02:40 Ο βραζιλιάνος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο είναι «σαφώς αντίθετη» στην ιδέα να αποκλειστεί η Ρωσία από την G20, την οποία προωθούν κυρίως οι ΗΠΑ.

«Είδαμε να εμφανίζονται πρωτοβουλίες σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς με σκοπό να εκδιωχθεί η Ρωσία από τις οντότητες αυτές ή να ανασταλεί η συμμετοχή της. Η Βραζιλία είναι σαφώς αντίθετη (…) σύμφωνα με την παραδοσιακή μας θέση υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας και του διεθνούς δικαίου», εξήγησε ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης διπλωματίας Κάρλος Φράντσα ενώπιον της Γερουσίας κατά τη διάρκεια συζήτησης αφιερωμένης στις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

00:30 Τη σχετικά μικρή πρόοδο του ρωσικού στρατού στο ουκρανικό έδαφος ύστερα από έναν μήνα επιχειρήσεων περιέγραψε χάρτης που έδειξε το Sky News.

