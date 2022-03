Απορρίπτει τις κυρώσεις στη Ρωσία ο Ερντογάν: «Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες μας να παγώσουν»

Την επαμφοτερίζουσα στάση της Τουρκίας στο ουκρανικό ζήτημα επιβεβαίωσε και με νέες δηλώσεις του ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Για άλλη μια φορά ο Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Ο τούρκος πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφασή του αυτή λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες μας να παγώσουν» και ότι η χώρα του χρειάζεται το ρωσικό φυσικό αέριο.

Πρόσθεσε ακόμα ότι θα μιλήσει με τους προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν, τις επόμενες ημέρες.

Türkiye’s President Erdogan on Ukraine-Russia crisis:

– Compromise is possible on four of six issues discussed, territorial disputes remain

– Ukrainian President Zelenskyy’s call for a referendum on issues is “smart leadership” pic.twitter.com/3dkgwoSRLZ

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 25, 2022