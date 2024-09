Λίβανος: Νέο κύμα εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ – Τρεις νεκροί

Μία ημέρα μετά το κινηματογραφικό –όπως όλα δείχνουν– χτύπημα των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών κατά της Χεζμπολάχ, νέες εκρήξεις ακούστηκαν την Τετάρτη στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, ασύρματοι πομποδέκτες (γουόκι-τόκι) που χρησιμοποιούσαν μέλη Χεζμπολάχ εξερράγησαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο και ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Μπεκαά. Επίσης, εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στη νέα σειρά επιθέσεων, δήλωσε πηγή στο Reuters.

Lebanese media reports that several pagers exploded during the funerals of Hezbollah fighters killed in explosions in Beirut yesterday. pic.twitter.com/G6SbqG4rMK

— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2024