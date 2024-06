Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε υψηλόβαθμο συνεργάτη της Χαμάς

Hγετικό στέλεχος της Τζαμάα Ισλαμίγια, της λιβανέζικης ισλαμιστικής οργάνωσης που πρόσκειται στην παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, σκοτώθηκε το Σάββατο σε ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο το όχημα στο οποίο επέβαινε στον ανατολικό Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «εξουδετέρωσε» το στέλεχος της Τζαμάα Ισλαμίγια.

«Ένα ηγετικό στέλεχος των Δυνάμεων αλ Φαζρ της Τζαμάα Ισλαμίγια, ο Αϊμάν Γκοτμέχ, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην Χιάρα στη δυτική Μπεκάα», είπε λιβανέζος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου, η Τζαμάα Ισλαμίγια ίδρυσε μια ένοπλη πτέρυγα, τις Δυνάμεις αλ Φαζρ, για να πολεμήσει την ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο.

Οι Δυνάμεις αλ Φαζρ, που σήμερα αναλαμβάνουν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων κοινών επιχειρήσεων με τη Χαμάς, μέλη της οποίας βρίσκονται στον Λίβανο, αριθμούν περίπου 500 άνδρες σύμφωνα με εκτιμήσεις.

An IDF attack in Lebanon’s Bekaa region eliminated Iman Atma, a key terrorist operative responsible for supplying the arms and ammunition to Hamas and the Al-Jama’ah Al-Islamiyah. Atma was also responsible for developing terrorist infrastructure in the area and was reportedly… pic.twitter.com/tVMoSfEzAP

