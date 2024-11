Λιθουανία: Αεροσκάφος της DHL συνετρίβη πάνω σε κατοικία – υποψίες για ρωσικό σαμποτάζ

Ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL συνετρίβη τα ξημερώματα της Δευτέρας, γύρω στις 05:30 (ώρα Ελλάδας), κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν τρεις άλλοι, ανακοινώθηκε από αξιωματούχους του αεροδρομίου, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL, προερχόταν από τη Λειψία, από όπου είχε απογειωθεί στις στις 04:08 (ώρα Ελλάδας) και έπεσε πάνω σε μια κατοικία, δήλωσε εκπρόσωπος του κυβερνητικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων. Ολοι οι κάτοικοι της κατοικίας επέζησαν, πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι το αεροπλάνο ήταν ένα Boeing 737-400.

Η αστυνομία δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι 12 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την κατοικία που επλήγη.

Υπηρεσίες διάσωσης δήλωσαν ότι το αεροπλάνο σύρθηκε τουλάχιστον 100 μέτρα στο έδαφος πριν συντριβεί στο κτίριο.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων είπε ότι τα αίτια της συντριβής ερευνώνται και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για έκρηξη πριν τη συντριβή.

