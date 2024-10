Κριμαία: Οι Ουκρανοί έπληξαν μεγάλη δεξαμενή πετρελαίου

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας έναν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Φεοντόσια στην Κριμαία.

«Ο τερματικός σταθμός της Φεοντόσια είναι ο μεγαλύτερος στην Κριμαία σε όρους διαμετακόμισης πετρελαϊκών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για να καλύπτονται οι ανάγκες του ρωσικού στρατού κατοχής», ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε δήλωσή τους στο Telegram.

Heavy UAV attack against targets in Russian-occupied Crimea. The oil depot in Feodosia has been severely hit. At least three major fires are raging.

Aside from this place, the airfields of Saky and Belbek were also under attack. No news about the outcome, yet.

