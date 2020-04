Κορονοϊός: Πέθανε η μητέρα του Πεπ Γκουαρντιόλα

Τεράστια θλίψη για τον Πεπ Γκουαρδιόλα και την οικογένειά του, καθώς ο Καταλανός τεχνικός έχασε την 82χρονη μητέρα του, η οποία νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μανρέσα με κορονοϊό.

Η Ντολόρς Σάλα Καριό ζούσε σε ένα χωριό της κεντρικής Καταλωνίας, όπου μεγάλωσε και ο Γκουαρδιόλα.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία και εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της προς τον 49χρονο προπονητή.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020