Κόλαση στο Ντνίπρο: Τέσσερις νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσική επίθεση

Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο την Τετάρτη, στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις τουλάχιστον αμάχους και προκάλεσε τον τραυματισμό 27 άλλων, προκαλώντας ζημιές σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και νοσοκομεία καθώς και πυρκαγιές σε όλη την πόλη.

«Το πρωινό αυτό δεν ήταν καλό για εμάς. Ο εχθρός εξαπέλυσε συνδυασμένη επίθεση στην πόλη μας», δήλωσε ο Σέρχιι Λίσακ, κυβερνήτης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, σε βίντεο στην εφαρμογή Telegram.

Από τους τραυματίες, οι 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και δύο ήταν σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο ίδιος.

Dnipro. Russian terrorists have struck our city again. As of now, five people have been killed, and thirty-four injured, including a child. All necessary services are on site, and rescuers are helping all the victims.

Only two things can stop this Russian terror – modern air… pic.twitter.com/nqhPYmlbxR

