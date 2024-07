Κόλαση φωτιάς στην Καλιφόρνια: 28.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν λόγω μεγάλης πυρκαγιάς

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη βόρεια Καλιφόρνια, υποχρεώνοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Χιλιάδες στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη κοντά στο Oροβιλ, βόρεια του Σακραμέντο, όπου οι αρχές ζήτησαν από 28.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται λίγες δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το Πάρανταϊς, περιοχή που επλήγη το 2018 από τη φονικότερη πυρκαγιά στα χρονικά της Καλιφόρνιας, με τον επίσημο απολογισμό τότε να ανέρχεται σε 85 νεκρούς.

Το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), η φωτιά είχε κάψει περισσότερα από 14.000 στρέμματα και εξακολουθούσε να καίει ανεξέλεγκτη.

Περίπου 400 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Οκτώ πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

Λόγω της ξηρασίας, η βλάστηση μετατρέπεται σε καύσιμο για τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται ταχύτατα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι, εξήγησε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην κομητεία Μπιουτ, Γκάρετ Σόλουντ.

The California government has declared a state of emergency due to the Thompson fire.

California’s governor proclaimed a state of emergency in response to the Thompson Fire near Oroville, which has burnt over 3,568 acres with no containment.

