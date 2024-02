Κανονικά οι sold out συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ

Κανονικά θα διεξαχθούν οι δύο sold out συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ, στις 8 και 9 Ιουνίου, οι οποίες βρίσκονταν στον «αέρα» λόγω του λουκέτου στο Στάδιο.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέσω της ανάρτησής του για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, χρησιμοποιώντας και ένα τραγούδι του βρετανικού συγκροτήματος.

Οπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο τις πολυσυζητημένες συναυλίες –που αναμένει και ο ίδιος, κατά το post του– η επαναλειτουργία του ΟΑΚΑ δρομολογείται για τα τέλη Μαρτίου ή, το αργότερο, τα μέσα Απριλίου.

Αναλυτικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε σχετικά τα εξής:

«Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΟΑΚΑ. Εχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια, τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου. Ετσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω! And everything’s not lost…When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους».

«Εκπληκτικά νέα»

Ακολούθησε ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, η οποία παραπέμπει στα παραπάνω:

«Αγαπητοί Coldplay fans έχουμε να μοιραστούμε κάποια εκπληκτικά νέα,

O Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του ότι οι εργασίες αποκατάστασης του ΟΑΚΑ προχωρούν με πολύ γοργούς ρυθμούς, γεγονός που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Σταδίου το αργότερο στα μέσα Απριλίου.

Ετσι λοιπόν οι προγραμματισμένες συναυλίες των Coldplay για τις 8 και 9 Ιουνίου θα διεξαχθούν κανονικά ώστε όλοι μας να απολαύσουμε τα shows που περιμέναμε τόσο καιρό».

