Και ο Στίβεν Κινγκ γυρνά την πλάτη στο «τοξικό» Χ

Μετά τον Guardian, και ο διάσημος συγγραφέας Στίβεν Κινγκ εγκαταλείπει την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) του Ελον Μασκ και στρέφεται σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Φεύγω. Προσπάθησα να μείνω, αλλά η ατμόσφαιρα έχει γίνει πολύ τοξική», ανέφερε ο Κινγκ στην τελευταία του ανάρτηση στην πλατφόρμα, ανακοινώνοντας ότι εφεξής θα χρησιμοποιεί το ανταγωνιστικό Threads, που λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο.

I’m leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024