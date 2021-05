Για όσους δεν το ξέρουν, ο πολυπράγμων Κυριάκος Πιερρακάκης είναι υπεύθυνος και για το ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, που μεταξύ άλλων προωθεί και τα γυρίσματα κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα.

Ετσι, το περασμένο Σάββατο, ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε –λέμε τώρα, οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media– στο Αθλητικό Κέντρο Ζωγράφου, όπου έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας της Disney για την πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη φτώχεια της Αθήνας στη δόξα του ΝΒΑ.

Στο Αθλητικό Κέντρο Ζωγράφου, στα γυρίσματα της ταινίας για την πορεία του Giannis Antetokounmpo προς το NBA. ΕΚΟΜΕ #Leonidas_Christopoulos Δημοσιεύτηκε από Kyriakos Pierrakakis στις Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Η ταινία για τον Giannis δεν είναι η μόνη ξένη παραγωγή που έρχεται στη χώρα μας. Αν όλα πάνε καλά, το καλοκαίρι θα αρχίσουν τα γυρίσματα για τη συνέχεια του «Knives Out», με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Παράλληλα, για γυρίσματα ταινίας στην Ελλάδα ετοιμάζεται τον Αύγουστο και ο φημισμένος σκηνοθέτης θρίλερ Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ. Πρωταγωνιστές του φιλμ «Crimes of the Future»

θα είναι ο Βίγκο Μόρτενσεν –που έχει ξανάρθει στην Αθήνα για το «The Two Faces of January» (2014)– και οι Κρίστεν Στιούαρτ και Λεά Σεϊντού.