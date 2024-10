Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ «κρύβει $500 εκατ.» κάτω από νοσοκομείο της Βηρυτού

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι διατηρεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και χρυσό σε ένα καταφύγιο-θησαυροφυλάκιο κάτω από μεγάλο νοσοκομείο στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Τόνισε επίσης, ότι δεν πρόκειται να πλήξει το νοσοκομείο, αλλά απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση του Λιβάνου να κατασχέσει τα χρήματα που, όπως είπε, η τρομοκρατική οργάνωση είχε κλέψει από τον λιβανέζικο λαό.

Το νοσοκομείο Αλ-Σαχέλ στη συνοικία-προπύργιο της Χεζμπολάχ, Νταχίγια, στη νότια Βηρυτό, εκκενώθηκε λίγο αργότερα. Ο διευθυντής του, Φάντι Αλάμε αρνήθηκε ότι στο υπέδαφός του υπάρχει εγκατάσταση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οπως ανέφερε ο Guardian, το Ισραήλ δημοσίευσε μία φωτογραφία που υποτίθεται ότι έδειχνε ένα καταφύγιο κάτω από το νοσοκομείο και είπε ότι είχε κρυφθεί εκεί στο παρελθόν ο Χασάν Νασράλα. Το καταφύγιο, εκτός από το θησαυροφυλάκιο, διαθέτει υπνοδωμάτια, γραφεία και τουαλέτες.

Λίγο αργότερα, το Ισραήλ εξέδωσε σειρά προειδοποιήσεων προς τους κατοίκους της Νταχίγια ότι θα αρχίσει να πλήττει κτίρια στην περιοχή και ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν τουλάχιστον σε απόσταση 500 μέτρων. Όσοι παρέμειναν στην περιοχή, που έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες, άρχισαν να φεύγουν.

Οι αεροπορικές επιδρομές ξεκίνησαν περίπου μία ώρα αργότερα, με ισχυρές εκρήξεις να ακούγονται σε όλη την περιοχή της Βηρυτού.

Ενα από τα πλήγματα χτύπησε ακριβώς μπροστά από την είσοδο του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ραφίκ Χαρίρι, του μεγαλύτερου δημόσιου νοσοκομείου του Λιβάνου. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν και 57 τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το νοσοκομείο υπέστη «μεγάλες ζημιές» από την έκρηξη.

Παρά το χτύπημα, οι δραστηριότητες του νοσοκομείου συνεχίστηκαν κανονικά και υποδεχόταν τους τραυματίες.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έπληξε άλλη υπόγεια κρύπτη της Χεζμπολάχ που περιείχε «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του στον Λίβανο εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της σιιτικής οργάνωσης.

«Η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε μια σειρά πληγμάτων ακριβείας εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της Χεζμπολάχ», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Ενας από τους πρωταρχικούς στόχους μας ήταν ένα υπόγειο θησαυροφυλάκιο που περιείχε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, σε χρυσό και σε νομίσματα. Τα χρήματα χρησίμευαν στη χρηματοδότηση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ», πρόσθεσε.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”

Listen to IDF Spox.… pic.twitter.com/SjMZQpKqoJ

— Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2024