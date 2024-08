Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση, τραυματίστηκαν στρατιώτες

Στόχος πυραυλικής επίθεσης έγινε τη Δευτέρα η αεροπορική βάση Al Asad, στο δυτικό Ιράκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αμερικανοί στρατιώτες.

Η Washington Post ανέφερε ότι υπήρξαν αρκετοί τραυματίες, αν και δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός, όπως δεν έχει διευκρινιστεί από πού εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι. Το Reuters μετέδωσε ότι ένας από τους τραυματίες έχει χτυπηθεί σοβαρά. Για το συμβάν ενημερώθηκε ο Λευκός Οίκος

Η επίθεση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την περιοχή, καθώς αναμένονται τα αντίποινα του Ιράν για την δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και του στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ έξω από τη Βηρυτό.

Several US personnel were injured in a suspected rocket attack against US and coalition forces in Iraq, a US defense official says. https://t.co/frgUz8btYh

— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 5, 2024