ΗΠΑ: Σεισμός 7 Ρίχτερ κοντά στις ακτές της Καλιφόρνιας

Οι αμερικανικές Αρχές ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι στη βόρεια Καλιφόρνια που εκδόθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών που σημειώθηκε κοντά στις ακτές της βόρειας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). Οι Αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι ή απειλές μετά τον σεισμό.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18.44′ ώρα Γκρίνουιτς (20.44′ ώρα Ελλάδας) σε βάθος 10 χιλιομέτρων κοντά στη μικρή πόλη Γιουρίκα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο.

Η αρχική προειδοποίηση για τσουνάμι αφορούσε μεγάλο μέρος της ακτής του Ειρηνικού βόρεια του Σαν Φρανσίσκο. «Βάσει των αρχικών παραμέτρων του σεισμού, είναι πιθανό να σημειωθούν επικίνδυνα τσουνάμι για τις ακτές που βρίσκονται σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού», ανέφεραν οι Αρχές σε μία πρώτη ενημέρωση.

«Μια σειρά ισχυρών κυμάτωνθα μπορούσαν να πλήξουν τις ακτές κοντά σας. Κινδυνεύετε. Απομακρυνθείτε από τα παράκτια ύδατα» αναφερόταν στην προειδοποίηση.

Οι χρήστες των smartphone στη βόρεια Καλιφόρνια έλαβαν προειδοποιήσεις να μεταβούν αμέσως σε περιοχές με υψόμετρο, έγραψε η San Francisco Chronicle. Η εφημερίδα διευκρίνισε ότι σειρήνες για τσουνάμι ήχησαν σε ένα μέρος της ακτής.

A M7.0 earthquake occurred offshore northern California at 10:45am local time today. More information, including the Did You Feel It? form, here: https://t.co/UibpVbBwAM https://t.co/ZDvytr2U3F pic.twitter.com/AAx3U3ayVk

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 5, 2024