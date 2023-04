Ιερουσαλήμ: Εφοδος της αστυνομίας στο τέμενος Αλ Ακσα – βίαια επεισόδια με Παλαιστινίους

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ανάμεσα στην ισραηλινή αστυνομία και πιστούς που η ίδια παρουσίασε ως «ταραχοποιούς» μέσα στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσα, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους λατρείας του Iσλάμ.

Από το φθινόπωρο ακόμα, η βία κλιμακώνεται ανάμεσα σε Εβραίους και Παλαστινίους στο Ισραήλ και την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, και οι ανησυχίες ήταν έντονες για την περίοδο του Πάσχα, όπου συμπίπτουν οι γιορτές των τριών θρησκειών.

Η σχετική ηρεμία που επικρατούσε αφότου άρχισε το Ραμαζάνι (την 23η Μαρτίου) έλαβε τέλος το Σαββατοκύριακο.

Καταγγέλλοντας αυτό το «έγκλημα άνευ προηγουμένου», το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε τους Παλαιστινίους της Δυτικής Οχθης να «πάνε μαζικά στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσα για να το υπερασπιστούν».

Το Αλ Ακσα βρίσκεται στην Πλατεία των Τεμενών, τον τρίτο ιερότερο τόπο λατρείας του Ισλάμ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τομέα της ιερής πόλης που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ. Η πλατεία βρίσκεται σε αυτό που οι εβραίοι ονομάζουν Ορος του Ναού, τον ιερότερο τόπο του Ιουδαϊσμού.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν ενώ οι μουσουλμάνοι διανύουν την περίοδο του Ραμαζανιού κι ενώ για τους Εβραίους ξεκινά το Πάσχα.

Η ισραηλινή αστυνομία δημοσιοποίησε αποσπάσματα βίντεο 50 και πλέον δευτερολέπτων στα οποία εικονίζονται εκρήξεις που μοιάζουν να οφείλονται σε πυροτεχνήματα στον χώρο λατρείας, ενώ άλλοι πετούν πέτρες.

Σε άλλα βίντεο, που δημοσίευσαν μουσουλμάνοι, τα ΜΑΤ χτυπούν με κλομπ ανθρώπους που κάθονται στο έδαφος, ενώ άλλα ΜΑΤ προελαύνουν μέσα στο τέμενος υψώνοντας ασπίδες για να προστατευτούν από αντικείμενα που εκτοξεύονται εναντίον τους. Εικονίζονται επίσης αστυνομικοί να απομακρύνουν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι. Κατά την ίδια πηγή, εμποδίστηκαν τραυματιοφορείς να μπουν στο ισλαμικό τέμενος.

Αλλες πηγές, όπως η εφημερίδα Jerusalem Post, έκαναν λόγο για 13 τραυματίες, 12 Παλαιστίνιους κι έναν ισραηλινό αστυνομικό.

«Καθόμουν σε μια καρέκλα κι απήγγειλα (το Κοράνι)», αφηγήθηκε ηλικιωμένη στο Reuters, ανασαίνοντας ακόμα με δυσκολία, όταν εισέβαλαν ισραηλινοί αστυνομικοί και «πέταξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, μια από τις οποίες με πέτυχε στο στήθος», πρόσθεσε, προτού αρχίσει να κλαίει.

Τα πλάνα εικονίζουν επίσης νεαρούς να έχουν οχυρωθεί πίσω από μια πόρτα.

Η αστυνομία ανέφερε πως η επιχείρηση έγινε για να «απομακρυνθούν ταραχοποιοί» που είχαν μπει στον χώρο λατρείας με «πυροτεχνήματα, ρόπαλα και πέτρες» και είχαν σκοπό να «διαταράξουν τη δημόσια τάξη» και να «συλήσουν τον ναό», ενώ φώναζαν «συνθήματα υποκίνησης του μίσους και της βίας», καθώς και ότι αποφασίστηκε να διεξαχθεί έπειτα από πολλές προσπάθειες να πειστούν να φύγουν ειρηνικά.

Ωστόσο παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ταραχές έπειτα από «βίαιη εκδίωξη» πιστών.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 350 «ταραχοποιούς» στα επεισόδια στο τέμενος.

Λίγη ώρα αφού έγινε γνωστή η είδηση πως ξέσπασαν επεισόδια στον χώρο λατρείας, εκτοξεύθηκαν τουλάχιστον εννέα ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, πέντε από τις οποίες «αναχαιτίστηκαν από τη αντιαεροπορική άμυνα» στον τομέα της Σντερότ (νότια) και οι υπόλοιπες τέσσερις κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

Σε «ανταπόδοση» για την εκτόξευση των ρουκετών, μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν δυο κέντρα εκπαίδευσης και κατασκευής όπλων της Χαμάς στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και το πρωί της Τετάρτης ακολούθησαν νέα πλήγματα στον θύλακα. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Νωρίτερα, βγήκαν στους δρόμους δεκάδες διαδηλωτές σε διάφορες τοποθεσίες κι έβαλαν φωτιά σε ελαστικά και άλλα αντικείμενα. «Ορκιζόμαστε να υπερασπίσουμε και να προστατεύσουμε το Αλ Ακσα», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι.

