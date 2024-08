Η Τουρκία καταγγέλλει λογοκρισία στο Instagram και το απαγορεύει

Η Τουρκία καταγγέλλει λογοκρισία στο Instagram και απαντά με λογοκρισία, απαγορεύοντας δηλαδή την πρόσβαση σε αυτό…

Από την Παρασκευή το πρωί με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής της τουρκικής κυβέρνησης έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Τουρκία στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Επισήμως δεν δόθηκε κάποια εξήγηση. Ωστόσο, στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρεται ως αιτία της απαγόρευσης το γεγονός ότι το Instagram δεν επέτρεπε τις αναρτήσεις που αφορούσαν την εξόντωση του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

Μόλις την περασμένη Τετάρτη ο Φαχρετίν Αλτούν, εκπρόσωπος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε ανεβάσει στο X μακροσκελή ανάρτηση σχετικά με τον θάνατό του Χανίγια, «καταγγέλλοντας» ότι το Instagram δεν επέτρεπε την ανάρτηση συλλυπητηρίων μηνυμάτων.

«Καταδικάζω την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, η οποία εμποδίζει την ανάρτηση συλλυπητηρίων μηνυμάτων για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Χανίγια, χωρίς να επικαλείται παραβιάσεις της πολιτικής της. Αυτό είναι καθαρή λογοκρισία. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης ενάντια σε αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες έχουν επανειλημμένα δείξει ότι υπηρετούν το παγκόσμιο σύστημα εκμετάλλευσης και αδικίας», έγραψε ο Αλτούν.

Our dear brother Ismail Haniyeh, political bureau chief of Palestinian resistance movement Hamas, has faced death with the kind of humility that his enemies can never understand. He is one of the great heroes and a martyr for the Palestinian cause. May God bless his soul.…

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 31, 2024