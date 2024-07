Η Μεγάλη της Secret Service Σχολή ή η γυναίκα-«Κλουζώ» στην ασφάλεια του Τραμπ [βίντεο]

Παρά τα σοβαρά -όπως προκύπτει- κενά ασφαλείας κατά την ομιλία του στην Πενσιλβάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να επαινέσει το προσωπικό της Secret Service για τις ηρωικές -όπως είπε- ενέργειες του και την εξουδετέρωση του επίδοξου δολοφόνου του.

Ωστόσο η αρμόδια για την προστασία των προέδρων Μυστική Υπηρεσία βρέθηκε εξαρχής στο επίκεντρο της κριτικής για επιχειρησιακά λάθη που προφανώς έγιναν όσον αφορά την επιτήρηση -και όχι μόνο- του χώρου της ομιλίας Τραμπ και ήδη γίνεται λόγος για το σοβαρότερο κενό ασφαλείας από την απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Την αίσθηση αυτή έρχεται να επιτείνει και το -viral πια- βίντεο με την πανικόβλητη πράκτορα της Secret Service που πασχίζει να προστατέψει τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ τη στιγμή της επιβίβασής του στο όχημα με το οποίο απομακρύνθηκε τελικά, ελαφρά τραυματισμένος, από τη σφαίρα του 20χρονου sniper.

Η τραγελαφική εικόνα της γυναίκας-μέλους της Μυστικής Υπηρεσίας να…. ψάχνει αρχικά τη θήκη του όπλου της και στη συνέχεια να μην είναι καν σε θέση να το κρατήσει σωστά στο χέρι της (φωτογραφία επάνω), έχει γίνει αντικείμενο χλεύης στο Χ και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ακολουθούν ενδεικτικά μερικές μονό αναρτήσεις).

The complete incompetence of the ladies of the Secret Service are on full display. One of the agents can’t properly holster her sidearm while another fiddles around with her sunglasses trying to look cool for the crowd. Absolutely pathetic. pic.twitter.com/8vNsUhucJZ

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 14, 2024