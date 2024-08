Η Μαντόνα έγινε 66 ετών και το γιόρτασε στην Πομπηία

Με σειρά από εμφανίσεις και πριβέ πάρτι με δικούς της ανθρώπους στη νότια Ιταλία,γιόρτασε τα 66α της γενέθλια η Μαντόνα αυτή την εβδομάδα.

Από το Πορτοφίνο έως την Πομπηία, η Μαντόνα ντύθηκε για την περίσταση με δαντελωτά ρούχα και διχτυωτά καλσόν, που δημιούργησαν για αυτή το αγαπημένο της σχεδιαστικό δίδυμο των ιταλών μόδιστρων, Dolce & Gabbana.

Η Μαντόνα επισκέφθηκε το μεγάλο θέατρο του αρχαιολογικού χώρου της Πομπηίας και συνάντησε 300 παιδιά και εφήβους που συμμετέχουν στο τοπικό πρόγραμμα «Dream of flying», το οποίο έχει στόχο τη σύνδεση των νέων της περιοχής με το μοναδικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.

Ενθουσιάστηκε μάλιστα τόσο πολύ από τους νέους που δώρησε στο πρόγραμμα 250.000 ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες του για τα επόμενα χρόνια.

