Η Αλίσα Νιούμαν θριαμβεύει στο άλμα επί κοντώ αλλά και στο… OnlyFans

Η Αλίσα Νιούμαν, μία από τους ολοένα και περισσότερους αθλητές και αθλήτριες με παρουσία στο OnlyFans, προκάλεσε αντιδράσεις την Τετάρτη, όταν πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάνοντας twerking. Η καναδή επικοντίστρια είχε μόλις επιτύχει ένα άλμα 4,85 μέτρων στον επίμαχο τελικό, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ Καναδά.

Ο ασυνήθιστος τρόπος με τον οποίο γιόρτασε το κατόρθωμά της αυτό, με το αισθησιακό λίκνισμα των γοφών της μπροστά σε κοινό και τηλεοπτικές κάμερες, αναμφίβολα είχε σκοπό να αυξήσει τα έσοδά της μέσω του προφίλ της στο OnlyFans το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες, έγραψε η Telegraph.

Σε κάθε περίπτωση τα κέρδη της 30χρονης, η οποία χρεώνει 10 λίρες τη μηνιαία συνδρομή στην εν λόγω σελίδα, αναμένεται να εκτιναχθούν στα ύψη μετά την επιτυχία της στο Παρίσι.

Υπόψιν ο λογαριασμός της Αλίσα, γεμάτος εικόνες της αθλήτριας να ποζάρει φορώντας λιγοστά ρούχα, αλλά ποτέ εντελώς γυμνή, είχε προσελκύσει περισσότερους από 55.000 χρήστες της πλατφόρμας το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Marca.

